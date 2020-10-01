Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответные матчи

Зальцбург – Маккаби Тель-Авив – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Дака, 16, 68, Собослай, 45+4 (пенальти) – Карзев, 30

Митьюлланд – Славия Прага – 4:1 (0:0)

Голы: Каба, 65, Шольц, 84 (пенальти), Оньека, 88, Дрейер, 90+1 – Олаинка, 3

ПАОК – Краснодар – 1:2 (1:2)

Голы: Эль-Каддури, 77 – Михайлидис, 73 (автогол), Кабелла, 78

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Австрийский Зальцбург очертил заявку на групповой этап, забив израильтянам гол в дебюте. Это Дака хорошо сыграл на подборе и классно с лета пробил в нижний угол. Маккаби отыгрался на 30-й минуте усилиями Карзева, со второй попытки пробившего "быков" дальним выстрелом. Но еще до перерыва Собослай уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А во второй половине Дака добил гостей голом со второго этажа.

А в Дании оформили заявку на настоящий триллер. Пражане забили быстрый мяч, когда Олаинка разобрался в хаосе после углового, а дальше успешно сдерживали атаки хозяев. Митьюлланд сравнял счет лишь на 65-й – Каба сыграл на опережение головой и оставил не у дел голкипера. Но даже такой счет выводил в группу Славию. Датчане продолжили давить и добили чехов тремя (!) голами в последние 10 минут. Сначала Шольц забил с пенальти, дальше Оньека реализовал выход один на один после ошибки обороны, а на десерт Дрейер мощным выстрелом по диагонали уложил пражан на лопатки.

Основные события в Салониках уложились в 5-минутный промежуток под занавес поединка. Грек Михайлидис на 73-й курьезным автоголом вывел гостей из Краснодара вперед. Четыре минуты спустя Эль-Каддури головой замкнул классный навес со штрафного и подарил грекам надежду на основной турнир ЛЧ. Но уже через минуту Кабелла добил мяч в пустые ворота после удара из-за пределов штрафной Вилены и вывел бронзового призера РФПЛ в групповой раунд.

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