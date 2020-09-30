Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2020/21
Повний перелік учасників групового етапу Ліги чемпіонів став відомий після завершення плей-офф кваліфікації турніру.
Останніми учасниками основної сітки головного єврокубка стали австрійський Зальцбург, данський Мітьюлланд і російський Краснодар.
Напередодні путівки до групового етапу Ліги чемпіонів вибороли київське Динамо (двічі здолало бельгійський Гент), грецький Олімпіакос (пройшов кіпрську Омонію) та угорський Ференцварош (відстояв потрібний результат проти Мольде).
Ліга чемпіонів: Зальцбург впевнено здолав Маккабі Т.-А., Мітьюланд розгромив Славію, Краснодар переграв ПАОК
Всі учасники групового етапу ЛЧ:
Англія: Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед
Іспанія: Барселона, Реал, Атлетіко, Севілья
Італія: Ювентус, Інтер, Аталанта, Лаціо
Німеччина: Баварія, Борусія Д, РБ Лейпциг, Борусія М
Франція: ПСЖ, Марсель, Ренн
Росія: Зеніт, Локомотив Москва, Краснодар
УКРАЇНА: Шахтар, Динамо
Португалія: Порту
Австрія: Зальцбург
Греція: Олімпіакос
Бельгія: Брюгге
Туреччина: Істанбул Башакшехір
Нідерланди: Аякс
Угорщина: Ференцварош
Данія: Мітьюлланд
Нагадаємо, що жеребкування групового етапу відбудеться у четвер, 1 жовтня, у Женеві.