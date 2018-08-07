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Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничью

22:14 100 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничью
Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничью

Завершились первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Азейбарджанський Карабах принимал БАТЭ. Белорусы одержали минимальную победу благодаря голу Драгуна.

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Мальме и Видеотон сильнейшего не выявили, матч закончился со счетом 1:1.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Карабах – БАТЭ – 0:1

Гол: Драгун, 36

Мальме – Видеотон – 1:1

Голы: Кристиансен, 62 - Него, 71

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Карабах - БАТЭ: Вторник 07 августа 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
БАТЭ
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Лига чемпионов Главное Карабах - БАТЭ Мальме - Видеотон
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