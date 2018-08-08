toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Ліга чемпіонів, кваліфікація: БАТЕ обіграв Карабах, Мальме і Відеотон розписали нічию

7 серпня 22:12 336 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: БАТЕ обіграв Карабах, Мальме і Відеотон розписали нічию
Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничью

Завершилися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Азейбарджанський Карабах приймав БАТЕ. Білоруси здобули мінімальну перемогу завдяки голу Драгуна.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Астана Григорчука поступилася Динамо Загреб

Мальме та Відеотон сильнішого не виявили, матч закінчився з рахунком 1:1.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Карабах – БАТЕ – 0:1

Гол: Драгун, 36

Мальме – Відеотон – 1:1

Голи: Крістіансен, 62 – Него, 71

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Карабах - БАТЕ: Вівторок 07 серпня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
БАТЕ
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Головне Карабах - БАТЕ Мальме - Відеотон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
45
хв
Реал Мадрид
03:00
Рома
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук