Лига чемпионов: Ювентус и Манчестер Юнайтед гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, Валенсия сыграет в Лиге Европы

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Ювентус и Манчестер Юнайтед одержали победы.
Лига чемпионов, группа Н
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:0
Гол: Феллаини, 90+1
Ювентус – Валенсия – 1:0
Гол: Манджукич, 59
Ювентус на своем поле минимально одолел Валенсию. Единственный гол в этом матче забил нападающий туринцев Марио Манджукич, замкнув прострел Криштиану Роналду. "Старая синьора" владела тотальным преимуществом, но "летучие мыши" не позволили сопернику устроить разгром.
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Манчестер Юнайтед дома едваь дожал аутсайдера группы Янг Бойз. Команда Жозе Моуринью владела территориальным преимуществом, которое смогла воплотить в перевес в счете лишь в компенсированное время, благодаря голу Феллаини.
После этого тура Ювентус и Манчестер Юнайтед досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас туринцы опережают манкунианцев на 2 очка.
Валенсия получила путевку в весеннюю часть Лиги Европы. Янг Бойз уже не сможет покинуть последнее место турнирной таблицы группы Н.