Лига чемпионов: Ювентус и Манчестер Юнайтед гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, Валенсия сыграет в Лиге Европы

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Ювентус и Манчестер Юнайтед одержали победы.

Лига чемпионов, группа Н

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:0

Гол: Феллаини, 90+1

Ювентус – Валенсия – 1:0

Гол: Манджукич, 59

Ювентус на своем поле минимально одолел Валенсию. Единственный гол в этом матче забил нападающий туринцев Марио Манджукич, замкнув прострел Криштиану Роналду. "Старая синьора" владела тотальным преимуществом, но "летучие мыши" не позволили сопернику устроить разгром.

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Манчестер Юнайтед дома едваь дожал аутсайдера группы Янг Бойз. Команда Жозе Моуринью владела территориальным преимуществом, которое смогла воплотить в перевес в счете лишь в компенсированное время, благодаря голу Феллаини.

После этого тура Ювентус и Манчестер Юнайтед досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас туринцы опережают манкунианцев на 2 очка.

Валенсия получила путевку в весеннюю часть Лиги Европы. Янг Бойз уже не сможет покинуть последнее место турнирной таблицы группы Н.