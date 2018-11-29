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Лига чемпионов: Атлетико без проблем обыграл Монако

28 ноября 21:54 53 Читати українською
Лига чемпионов: Атлетико без проблем обыграл Монако
Гризманн забивает второй гол в ворота французов / Твиттер ФК Атлетико

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлеитко убедительно победил Монако. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур, группа A

Атлетико – Монако – 2:0

Голы: Бадиашиль, 2, (аг), Гризманн, 24

Нереализованный пенальти: Фалькао, 82

Удаление: Савич, 82

Матч начался с гола Атлетико. Коке пробил после скидки Гризманна, попал в Бадиашиля, от которого мяч и залетел в ворота. А в середине тайма Гризманн получил передачу от Корреа в штрафной и классным ударом шведой попал в дальний угол. Во втором тайме Монако имел возможность отыграть один мяч, Савич получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота, однако Фалькао не сумел его реализовать.

Благодаря этой победе Атлетико набрал 12 очков и возглавил группу A, а Монако с 1 пунктом остается на последней позиции.

Лига чемпионов5 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Монако: Среда 28 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Монако
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