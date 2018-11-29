Лига чемпионов: Атлетико без проблем обыграл Монако

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлеитко убедительно победил Монако. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Лига чемпионов, 5 тур, группа A
Атлетико – Монако – 2:0
Голы: Бадиашиль, 2, (аг), Гризманн, 24
Нереализованный пенальти: Фалькао, 82
Удаление: Савич, 82
Матч начался с гола Атлетико. Коке пробил после скидки Гризманна, попал в Бадиашиля, от которого мяч и залетел в ворота. А в середине тайма Гризманн получил передачу от Корреа в штрафной и классным ударом шведой попал в дальний угол. Во втором тайме Монако имел возможность отыграть один мяч, Савич получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота, однако Фалькао не сумел его реализовать.
Благодаря этой победе Атлетико набрал 12 очков и возглавил группу A, а Монако с 1 пунктом остается на последней позиции.