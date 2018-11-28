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Ліга чемпіонів: Атлетіко без проблем обіграв Монако

21:48 91 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Атлетіко без проблем обіграв Монако
Грізманн забиває другий гол у ворота французів / Твіттер ФК Атлетіко

В матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлеітко переконливо переміг Монако. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5 тур, група A

Атлетіко – Монако – 2:0

Голи: Бадіашиль, 2, (аг), Грізманн, 24

Нереалізований пенальті: Фалькао, 82

Вилучення: Савіч, 82

Матч розпочався з голу Атлетіко. Коке пробив після скидки Грізманна, влучив у Бадіашиля, від якого м'яч і залетів у ворота. А в середині тайму Грізманн отримав передачу від Корреа в штрафному і класним ударом шведою влучив у дальній кут. В другому таймі Монако мав можливість відіграти один м'яч, Савіч отримав другу жовту картку і привіз пенальті на власні ворота, проте Фалькао не зумів його реалізувати.

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 12 очок і очолив групу A, а Монако з 1 пунктом лишається на останній позиції.

Ліга чемпіонів5 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Монако: Середа 28 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Монако
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Атлетіко Атлетіко Монако Монако Ліга чемпіонів Атлетіко - Монако
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