Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Пюник (Армения) – Клуж (Румыния) – 0:0

Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) – 3:1

Голы: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бирманчевич, 84 – Ингасон, 38, Гудйонссон, 90+3

Удаление: Ингассон, 39 (В)

Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 2:0

Голы: Сантана, 74, Тисера, 90+1

Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) – 1:1

Голы: Грипши, 15 – Буфф, 25

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0

Гол: Броббель, 67

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) – 3:0

Голы: Финн, 25, Уоттс, 40, Гефни, 78

Шкупи (Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0

Голы: Данфа, 11, Адетунжи, 29, Чиполина, 62 (аг)

Пюник под руководством известного у нас Егише Меликяна сенсационно расписал ничью с Клужем. В центре обороны армянской команды весь матч отыграли два украинца – Сергей Вакуленко и Антон Братков. С их помощью Пюник отстоял домашние 0:0 и сохранил шансы на проход дальше.

Игорь Пластун также отыграл на ноль, а его Лудогорец уверенно одолел скромную Сутьеску. Болгары одной ногой уже в следующем раунде. Известный выступлениями за киевский Арсенал 38-летний Саулюс Миколюнас вместе с Жальгирисом расписал ничью с косоварами.

Мальмё с голом опытного Тойвонена лишь минимально переиграл Викингур, имея большинство в течение всего второго тайма. В британском дерби ТНС из Уэльса одолел Линфилд из Северной Ирландии. Шэмрок Роверс и Шкупи справились с явными аутсайдерами.

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