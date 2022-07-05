Лига чемпионов-2022/23: украинцы Пюника отстояли сенсационные нули, Пластун спокойно победил с Лудогорцем
Стартовала квалификация нового сезона Лиги чемпионов. Сегодня проходят первые матчи первого раунда отбора.
Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
Пюник (Армения) – Клуж (Румыния) – 0:0
Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) – 3:1
Голы: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бирманчевич, 84 – Ингасон, 38, Гудйонссон, 90+3
Удаление: Ингассон, 39 (В)
Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 2:0
Голы: Сантана, 74, Тисера, 90+1
Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) – 1:1
Голы: Грипши, 15 – Буфф, 25
ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
Гол: Броббель, 67
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) – 3:0
Голы: Финн, 25, Уоттс, 40, Гефни, 78
Шкупи (Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0
Голы: Данфа, 11, Адетунжи, 29, Чиполина, 62 (аг)
Пюник под руководством известного у нас Егише Меликяна сенсационно расписал ничью с Клужем. В центре обороны армянской команды весь матч отыграли два украинца – Сергей Вакуленко и Антон Братков. С их помощью Пюник отстоял домашние 0:0 и сохранил шансы на проход дальше.
Игорь Пластун также отыграл на ноль, а его Лудогорец уверенно одолел скромную Сутьеску. Болгары одной ногой уже в следующем раунде. Известный выступлениями за киевский Арсенал 38-летний Саулюс Миколюнас вместе с Жальгирисом расписал ничью с косоварами.
Мальмё с голом опытного Тойвонена лишь минимально переиграл Викингур, имея большинство в течение всего второго тайма. В британском дерби ТНС из Уэльса одолел Линфилд из Северной Ирландии. Шэмрок Роверс и Шкупи справились с явными аутсайдерами.
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