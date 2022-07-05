Лига чемпионов, первый квалификационный раунд

Лех – Карабах – 1:0

Гол: Исхак, 41

Квалификация ЛЧ 2022/23 стартовала по-настоящему именно во вторник, 5 июля. Карабах, 8 сезонов подряд выступавший на групповых этапах еврокубков, гостил у чемпиона Польши. В основе Леха вышел экс-голкипер Динамо Артур Рудько, дебютировавший за познанский клуб с критики от польских фанатов и журналистов из-за ошибки в товарищеском матче. Еще один новичок команды остался в запасе. Выход Георгия Цитаишвили ждали хотя бы на замену, но победитель ЛЧ 1995 года в роли игрока, Джон ван ден Бром, не рискнул выпускать экс-динамовца после неполной недели тренировок.

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Азербайджанский клуб откровенно превосходил большую часть матча, но пропустил легкий гол. Исхак откликнулся на прострел с правого фланга, выскочив из-за спины защитника, и расстрелял ворота с нескольких метров. А дальше Карабах страдал от контратак соперника, но также серьезно нагружал Рудько. Украинский вратарь с честью дебютировал за Лех в официальном матче, выдав несколько классных сэйвов, в частности, после ошибок своих же партнеров в штрафной. В целом, Артур спас поляков 4 раза, тогда как у его визави было вдвое меньше спасений.

Традиция встреч Леха с азербайджанцами соблюдена. В Познани 4 победы за 5 матчей, еще раз зафиксировали ничью. Ответный матч команды сыграют через неделю. Победителя пары ждет швейцарский чемпион Цюрих.

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