Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, первые матчи

Буде-Глимт – Жальгирис – 5:0

Голы: Ветлесен, 33, Пеллегрино, 36, Сальвесен, 58, Хойбратен, 61, Эспейорд, 90+3

Карабах – Ференцварош – 1:1

Голы: Овусу, 34 – Боли, 17

Буде-Глимт уверенно шагает к групповому этапу. На предыдущей стадии чемпионы Норвегии разгромили Линфилд, а сегодня легко разбили Жальгирис. Еще в первом тайме Ветлесен и Пеллегрино вывели Буде-Глимт вперед, а после перерыва Сальвесен, Хойбратен и Эспейорд закончили разгром. Очевидно, норвежцы доросли до Лиги чемпионов.

Ференцварош расписал выездную ничью с Карабахом. Венгерская команда была без Александра Зубкова, ведь российский тренер снова не включил его в заявку. Боли вывел Ференцварош вперед, а Овусу сравнял счет. Карабах перед перерывом забил еще раз, но тот гол отменили из-за офсайда.

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