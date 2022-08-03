Ліга чемпіонів-2022/23: Буде-Глімт розніс литовців, Ференцварош без Зубкова не зміг обіграти Карабах
Триває кваліфікація Ліги чемпіонів. Сьогодні відбуваються перші матчі третього раунду відбору.
Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, перші матчі
Буде-Глімт – Жальгіріс – 5:0
Голи: Ветлесен, 33, Пеллегріно, 36, Сальвесен, 58, Хойбратен, 61, Еспейорд, 90+3
Карабах – Ференцварош – 1:1
Голи: Овусу, 34 – Болі, 17
Маккабі Хайфа – Аполлон – 4:0
Голи: Пеберн, 38 (аг), Мохамед, 54, 62, Хазіза, 79
Вилучення: Йовановіч, 60
Буде-Глімт впевнено крокує до групового етапу. На попередній стадії чемпіони Норвегії розгромили Лінфілд, а сьогодні легко розбили Жальгіріс. Ще в першому таймі Ветлесен і Пеллегріно вивели Буде-Глімт вперед, а по перерві Сальвесен, Хойбратен і Еспейорд довершили розгром. Очевидно, норвежці доросли до Ліги чемпіонів.
Ференцварош розписав виїзну нічию з Карабахом. Угорська команда була без Олександра Зубкова, адже російський тренер знову не включив його в заявку. Болі вивів Ференцварош вперед, а Овусу зрівняв рахунок. Карабах перед перервою забив ще раз, але той гол скасували через офсайд.
Маккабі розгромив кіпрський Аполлон. У першому таймі ізраїльтянам допоміг автогол, а в другому вони власними силами забили ще три. Аполлон на 60-й хвилині залишився в меншості і не мав жодних шансів уникнути побиття (21:3 за ударами).
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