Лига чемпионов-2022/23: Буде-Глимт прошел дальше под "Слава Украине", вылет Шерифа и повторный успех Црвены Звезды
Продолжается квалификация Лиги чемпионов. Сегодня проходят ответные матчи третьего раунда отбора.
Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, ответные матчи
Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1, по сумме двух матчей – 1:6
Голы: Кьереме, 39 – Мугиша, 51
Удаление: Мамич, 55 (Ж)
Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0, по сумме двух матчей – 2:4
Голы: Онженда, 19, Колл, 27
Пюник – Црвена Звезда – 0:2, по сумме двух матчей – 0:7
Голы: Канга, 44, Павков, 60
Нереализованный пенальти: Катай, 30 (Ц)
Виктория Плзень – Шериф – 2:1, по сумме двух матчей – 4:2
Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47
Удаление: Евангелию, 85 (Ш)
Нереализованный пенальти: Хорий, 27 (В)
Буде-Глимт снял все вопросы в противостоянии с Жальгирисом неделю назад. Сегодня чемпионы Норвегии расслабились и сыграли вничью, хотя долгое время имели численное большинство. Украшением матча стали болельщики. Весь стадион в Литве скандировал "Слава Украине! Героям слава!"
Црвена Звезда тоже все решила в первом матче, разгромив Пюник. Выездной поединок сербы провели в более легком режиме, но все равно забили два гола. Антон Братков отыграл в защите Пюника 80 минут, а Алан Аусси вышел на замену перед финальным свистком.
Шериф прекратил борьбу в Лиге чемпионов – бывшая команда Юрия Вернидуба повторно проиграла чешской Виктории. Аполлон попытался взять реванш у Маккаби, однако вместо необходимых 4 мячей киприоты забили всего два и вылетели из ЛЧ.
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