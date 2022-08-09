Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, ответные матчи

Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1, по сумме двух матчей – 1:6

Голы: Кьереме, 39 – Мугиша, 51

Удаление: Мамич, 55 (Ж)

Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0, по сумме двух матчей – 2:4

Голы: Онженда, 19, Колл, 27

Пюник – Црвена Звезда – 0:2, по сумме двух матчей – 0:7

Голы: Канга, 44, Павков, 60

Нереализованный пенальти: Катай, 30 (Ц)

Виктория Плзень – Шериф – 2:1, по сумме двух матчей – 4:2

Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47

Удаление: Евангелию, 85 (Ш)

Нереализованный пенальти: Хорий, 27 (В)

Буде-Глимт снял все вопросы в противостоянии с Жальгирисом неделю назад. Сегодня чемпионы Норвегии расслабились и сыграли вничью, хотя долгое время имели численное большинство. Украшением матча стали болельщики. Весь стадион в Литве скандировал "Слава Украине! Героям слава!"

Zalgiris v Bodo/Glimt this evening in Vilnius ?



The full stadium chants:



Slava Ukraini / Heroyam Slava



(Glory to Ukraine / Glory to the Heroes)



️pic.twitter.com/NN8i7LmIMe — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 9, 2022

Црвена Звезда тоже все решила в первом матче, разгромив Пюник. Выездной поединок сербы провели в более легком режиме, но все равно забили два гола. Антон Братков отыграл в защите Пюника 80 минут, а Алан Аусси вышел на замену перед финальным свистком.

Шериф прекратил борьбу в Лиге чемпионов – бывшая команда Юрия Вернидуба повторно проиграла чешской Виктории. Аполлон попытался взять реванш у Маккаби, однако вместо необходимых 4 мячей киприоты забили всего два и вылетели из ЛЧ.

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