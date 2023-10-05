Кадровая ситуация была на стороне Лацио: за Селтик не могли сыграть одновременно восемь игроков: шесть травмированных и двое дисквалифицированных после первого матча в Роттердаме. Поэтому Брендан Роджерс призывал болельщиков на Селтик Парк сыграть за команду хозяев: "Мы должны сделать приезд Лацио к нам невыносимым".

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Стадион со своей задачей более чем справился, но чемпион Шотландии так и не смог добыть победу, хоть и был очень близок. В дебюте встречи хозяева повели в счёте: Фурухаси замкнул шикарную трёхходовку с участием Маеды и O'Райли - Селтик разрезал оборону римлян в стиле Манчестер Сити или Барселоны. Однако удержать преимущество "кельтам" не удалось: на 29-й минуте Весино не без труда, но всё же удалось протолкнуть мяч за линию ворот после розыгрыша углового.

На 82-й минуте: Луис Пальма забил, но после подсказки VAR литовский арбитр Румшас отменил взятие ворот - помощники судьи увидели офсайд. Развязка случилась уже в компенсированное время: Педро вместе с Кастельяносом отобрали мяч у соперника на чужой половине поля и начали голевую атаку, которую сам испанец и замкнул - ударом головой после навеса Гендузи.

Примечательно, что на 90+5-й минуте за мгновение до победного гола вратарь Лацио Проведель не спешил вводить мяч в игру при свободном ударе - он откровенно затягивал время. Судя по его поведению, Лацио был согласен на ничью. Но команда Сарри увезла из Глазго все три очка, бывает и такое.