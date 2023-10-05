Кадрова ситуація була на боці Лаціо: за Селтік не могли зіграти одночасно вісім гравців: шестеро травмованих і двоє дискваліфікованих після першого матчу в Роттердамі. Тому Брендан Роджерс закликав уболівальників на Селтік Парк зіграти за команду господарів: "Ми маємо зробити приїзд Лаціо до нас нестерпним".

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Стадіон зі своїм завданням більш ніж впорався, але чемпіон Шотландії так і не зміг здобути перемогу, хоч і був дуже близьким до цього. У дебюті зустрічі господарі повели в рахунку: Фурухасі замкнув шикарну триходівку за участю Маеди і O'Райлі – Селтік розрізав оборону римлян у стилі Манчестер Сіті або Барселони. Однак утримати перевагу "кельтам" не вдалося: на 29-й хвилині Весіно не без зусиль, проте все ж вдалося проштовхнути м'яч за лінію воріт після розіграшу кутового.

На 82-й хвилині: Луїс Пальма забив, але після підказки VAR литовський арбітр Румшас скасував взяття воріт – помічники судді побачили офсайд. Розв'язка трапилася вже в компенсований час: Педро разом із Кастельяносом відібрали м'яч у суперника на чужій половині поля і почали гольову атаку, яку сам іспанець і замкнув – ударом головою після навісу Гендузі.

Примітно, що на 90+5-й хвилині за мить до переможного голу воротар Лаціо Проведель не поспішав вводити м'яч у гру під час вільного удару – він відверто затягував час. Судячи з його поведінки, Лаціо був згоден на нічию. Але команда Саррі повезла з Глазго всі три очки, буває й таке.