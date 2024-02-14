Лацио принимает Баварию в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лацио – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Лацио – Бавария: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария спокойно прошла групповой этап Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге проигрывает лидеру уже 5 очков. В субботу мюнхенцы проиграли чемпионский матч Байеру.

Стартовые составы команд

Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Хюсай – Гендузи, Весино, Луис Альберто – Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро, Патрик, Камада, Педро, Касале, Кастельянос, Лаццари, Катальди, Наполитано.

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Геррейро – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн.

Запасные: Ульрайх, Шмитт, де Лигт, Шупо-Мотинг, Дайер, Сарагоса, Боей, Тель, Павлович.