Лаціо – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Лаціо приймає Баварію в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Лаціо – Баварія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Лаціо – Баварія: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Баварія спокійно пройшла груповий етап Ліги чемпіонів, однак у Бундеслізі програє лідеру вже 5 очок. У суботу мюнхенці програли чемпіонський матч Байєру.
Стартові склади команд
Лаціо: Проведель – Марушіч, Хіла, Романьйолі, Хюсай – Гендузі, Весіно, Луїс Альберто – Ісаксен, Іммобіле, Феліпе Андерсон.
Запасні: Сепе, Магро, Патрік, Камада, Педро, Касале, Кастельянос, Лаццарі, Катальді, Наполітано.
Баварія: Нойєр – Мазрауї, Упамекано, Кім, Геррейро – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллєр, Мусіала – Кейн.
Запасні: Ульрайх, Шмітт, де Лігт, Шупо-Мотінг, Дайєр, Сарагоса, Боей, Тель, Павловіч.