"У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

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Горецка? Восстановление после такой болезни всегда происходит непросто. Мы надеемся, что он сможет сыграть так же хорошо, как и в течение 45 минут матча с Айнтрахтом. Леон – важная часть команды.

У некоторых футболистов небольшие травмы, в том числе и у Зюле. Сегодня у него был день отдыха, но он едет в Рим вместе с командой", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария остается действующим триумфатором ЛЧ. Первая встреча 1/8 финала против Лацио на выезде состоится 23 февраля, начало в 22:00.

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