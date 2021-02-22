"У нас є чітке уявлення того, як ми хочемо грати. Цей план потрібно втілювати в життя з початком кожного матчу. Але я абсолютно впевнений у своїй команді.

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Горецка? Відновлення після такої хвороби завжди відбувається непросто. Ми сподіваємося, що він зможе зіграти так само добре, як і протягом 45 хвилин матчу з Айнтрахтом. Леон – важлива частина команди.

У деяких футболістів невеликі травми, в тому числі і у Зюле. Сьогодні у нього був день відпочинку, але він їде в Рим разом з командою", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія залишається чинним тріумфатором ЛЧ. Перша зустріч 1/8 фіналу проти Лаціо на виїзді відбудеться 23 лютого, початок о 22:00.

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