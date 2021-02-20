"До перерыва мы не очень хорошо сыграли, а Айнтрахт действовал быстро. Если бы мы играли так, как во второй половине, на протяжении всех 90 минут, то победитель был бы другим.

Второе подряд фиаско мюнхенцев в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 2:1

Несколько последних недель были для нас действительно бурными. В конце концов, мы просто люди, но я все еще горжусь командой. У нас много травмированных и инфицированных игроков. Я и не ожидал, что Леон Горецка покажет такую сильную игру с замены. Он нам помог, добавив энергии на поле. Мы можем отталкиваться от второго тайма. Я не волнуюсь.

Франкфурт проводит сенсационную серию. Впрочем, он мог бы и улучшить поле – мы не хотим такого видеть. Однако поражение произошло точно не из-за поля", – цитирует Флика Bayern&Germany.

Боруссия Д разгромила Шальке, Айнтрахт одолел Баварию и продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей

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