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Квалификация Лиги чемпионов: Лудогорец поиздевался над Крузейдерс

11 июля 22:17 123 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Лудогорец поиздевался над Крузейдерс
Лудогорец поиздевался над

Закончились очередные первые матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, первый матч

Квалификация Лиги чемпионов: Астана Григорчука обыграла черногорскую Сутьеску

Лудогорец – Крузейдерс – 7:0

Кукес – Валлета – 0:0

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Лига чемпионов1-й квалиф. раунд. Первые матчи

Кукес - Валлета: Среда 11 июля 2018

Кукес
Матч окончен
0 : 0
Валлета
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Кукес - Валлета Лига чемпионов Лудогорец - Крузейдерс
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