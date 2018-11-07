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Куртуа дебютировал за Реал в Лиге чемпионов

22:29 32 Читати українською
Куртуа дебютировал за Реал в Лиге чемпионов
Тибо Куртуа / соцсети

Голкипер Реала Тибо Куртуа вышел в старте на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Виктории Пльзень.

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари выставил Куртуа в стартовом составе на матч 4 тура группового этапа ЛЧ против чемпиона Чехии Виктории Пльзень. Это первый матч бельгийца за "сливочных" в самом престижном клубном турнире Европы.

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В первом поединке на Сантьяго Бернабеу "королевский клуб" выиграл с минимальным счетом 2:1.

Реал после 3 туров имеет 6 очков в группе G.

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Лига чемпионов4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень

live 55'
0 : 4
Реал Мадрид
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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Виктория Пльзень Виктория Пльзень Виктория Пльзень - Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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