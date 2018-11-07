Куртуа дебютировал за Реал в Лиге чемпионов

Голкипер Реала Тибо Куртуа вышел в старте на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Виктории Пльзень.

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари выставил Куртуа в стартовом составе на матч 4 тура группового этапа ЛЧ против чемпиона Чехии Виктории Пльзень. Это первый матч бельгийца за "сливочных" в самом престижном клубном турнире Европы.

Лига чемпионов: Рома на выезде одолела ЦСКА

В первом поединке на Сантьяго Бернабеу "королевский клуб" выиграл с минимальным счетом 2:1.

Реал после 3 туров имеет 6 очков в группе G.

Реал нацелился на Педрасу из Вильярреала