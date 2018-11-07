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Реал нацелился на Педрасу из Вильярреала

21:11 39 Читати українською
Реал нацелился на Педрасу из Вильярреала
Альфонсо Педраса / ФК Вильярреал

Полузащитник Вильярреала Альфонсо Педраса может перейти в мадридский Реал.

Мадридский Реал заинтересовался в приобретении левого вингера Альфонсо Педрасу, сообщает AS.

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"Королевский клуб" привлекает универсальность футболиста Вильярреала, который также может сыграть на позиции левого вингбека, а сейчас ходят слухи о желании Марсело перейти в Ювентус к своему приятелю Криштиану Роналду. Издание отмечает, что стиль испанца имеет сходство с манерой бразильца.

Педраса был вызван в сборную Испании на прошлую международную паузу и тренировался под руководством Луиса Энрике.

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