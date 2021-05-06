Полузащитник лондонцев Н'Голо Канте с трудом добрался домой после победы Челси над Реалом, которая позволила англичанам выйти в финал ЛЧ 2020/21.

Хавбек Челси стал лучшим игроком ответного матча против Реала и помог своей команде в третий раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов. После поединка Канте долго не мог выехать со Стэмфорд Бридж из-за армии поклонников "пенсионеров", которые собрались поздравить своих любимцев вблизи домашней арены Челси.

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Скромный Mini Cooper, за рулем которого сидел француз, едва протиснулся через толпу фанатов. "Купи себе новый автомобиль!" – выкрикивали некоторые болельщики, намекая, что футболист уровня Канте заслужил право ездить на более статусном транспортном средстве.

Как известно, 30-летний Н'голо Канте отмечается большой скромностью, игнорируя типичные для футболистов вещи – дорогие часы, автомобили премиум-класса и другие статусные "фишки". В частности, указанный Mini Cooper француз приобрел еще в 2015-м за 20 тысяч фунтов и ездит на нем уже 6 лет.

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