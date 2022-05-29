Как известно, Поворознюк в паре с Романом Бебехом комментировал матч Ливерпуль – Реал на MEGOGO. Теперь же президент Ингульца рассказал, что благодаря этому Вооруженные Силы Украины получат неплохую финансовую помощь.

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"Ребята, успокойтесь немного, оно мне нах*й не нужно. Я просто готов делать все, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Знаете, сколько мы собрали вчера? 2,7 миллиона гривен. Это меня радует! Готов участвовать во всем, где можно заработать на нужды ВСУ.

Конечно, кайф от комментирования получил. Но самый большой кайф получил от того, что нам удалось заработать 2,7 миллиона для ВСУ. Атмосфера в студии была великолепна, все прошло хорошо. Стоит ли меня еще ждать в комментаторском кресле? Если это будет на пользу украинской армии, я готов участвовать, в чем угодно.

С Жекой Кошевым мы поспорили на бидон Финляндии, а с Козловским – на фуру пива. Они ставили на Ливерпуль. Выигрыш заберу, когда мы победим! Кошевой привезет на площадь Петрово бидон водки, а Козловский – фуру пива, и отметим победу. Как только мы победим, приезжайте, будем бухать неделю", – цитирует Поворознюка FanDay.

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