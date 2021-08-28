"То Манчестер Сити попадался, то Интер с Реалом второй раз подряд. Хочется еще раз повторить результат прошлого сезона.

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Хотелось бы даже лучше – с первого места выйти. Будем стараться выйти из группы. В общем приятно снова сыграть с этими сильными командами", – резюмировал Корниенко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер завершил группу ЛЧ на третьей строчке. "Горняки" опередили Интер, но уступили Реалу и Боруссии М.

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