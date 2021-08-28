"То Манчестер Сіті потрапляв, то Інтер з Реалом вдруге поспіль. Хочеться ще раз повторити результат минулого сезону.

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Хотілося б навіть краще – з першого місця вийти. Будемо намагатися вийти з групи. Загалом приємно знову зіграти з цими сильними командами", – резюмував Корнієнко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, в минулому сезоні Шахтар завершив групу ЛЧ на третій сходинці. "Гірники" випередили Інтер, але поступилися Реалу та Борусії М.

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