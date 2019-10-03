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Конте назвал причины поражения Интера от Барселоны

06:30 162 Читати українською
Конте назвал причины поражения Интера от Барселоны
Антонио Конте / Фото Fussboll

Главный тренер Интера Антонио Конте убежден, что его подопечные не заслуживали поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

"Я думаю, что мы заслуживали гораздо большего сегодня вечером. Мы создали проблемы такой большой команде, как Барселона. Возможно, у некоторых наших игроков было меньше сил во втором тайме, потому что мы недавно играли несколько игр подряд.

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Но я все еще убежден, что мы заслуживали гораздо большего. Изо всех сил стараюсь найти позитив после поражения, потому что мне больно, когда проигрываю.

Думаю, что такая разница во владении мячом была из-за того, что мы играли в более прямой футбол, чем соперник. Пытались задавить их своим темпом. Однако, замечательная команда никогда не возвращается домой счастливой после поражения, даже после такой хорошей игры, которую мы показали", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Барселона поднялась на вторую строчку группы F, имея в активе 4 очка. Интер на третьем месте.

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