Конте назвав причини поразки Інтера від Барселони

Головний тренер Інтера Антоніо Конте переконаний, що його підопічні не заслуговували на поразку у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2).

"Я думаю, що ми заслуговували набагато більше сьогодні ввечері. Ми завдали проблем такій великій команді, як Барселона. Можливо, у деяких наших гравців було менше сил у другому таймі, тому що ми недавно грали кілька ігор поспіль.

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Але я все ще переконаний, що ми заслуговували набагато більшого. Щосили намагаюся знайти позитив після поразки, тому що мені боляче, коли програю.

Думаю, що така різниця в володінні м'ячем була через те, що ми грали в більш прямий футбол, ніж суперник. Намагалися задавити їх своїм темпом. Проте, чудова команда ніколи не повертається додому щасливою після поразки, навіть після такої хорошої гри, яку ми показали", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

Барселона піднялась на другу сходинку групи F, маючи в активі 4 очки. Інтер на третьому місці.

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