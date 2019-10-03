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Конте назвав причини поразки Інтера від Барселони

06:30 2057 Читать на русском
Конте назвав причини поразки Інтера від Барселони
Антоніо Конте / Фото Fussboll

Головний тренер Інтера Антоніо Конте переконаний, що його підопічні не заслуговували на поразку у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2).

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

"Я думаю, що ми заслуговували набагато більше сьогодні ввечері. Ми завдали проблем такій великій команді, як Барселона. Можливо, у деяких наших гравців було менше сил у другому таймі, тому що ми недавно грали кілька ігор поспіль.

Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Але я все ще переконаний, що ми заслуговували набагато більшого. Щосили намагаюся знайти позитив після поразки, тому що мені боляче, коли програю.

Думаю, що така різниця в володінні м'ячем була через те, що ми грали в більш прямий футбол, ніж суперник. Намагалися задавити їх своїм темпом. Проте, чудова команда ніколи не повертається додому щасливою після поразки, навіть після такої хорошої гри, яку ми показали", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

Барселона піднялась на другу сходинку групи F, маючи в активі 4 очки. Інтер на третьому місці.

Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – Луїс Суарес оформив дубль

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Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу
00:27
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Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Інтер Інтер Інтер Барселона Барселона Антоніо Конте Антоніо Конте
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