Кимпембе пришлось просить прощения у Тухеля из-за брутальных слов брата в адрес немца

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил не портить отношений с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Чемпион мира извинился за своего брата Блако Китоко, который жестко оскорбил немецкого специалиста после поражения от Боруссии Д (1:2), сообщает RMC Sport.

"Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, сук*н сын", – брат Кимпембе жестко наехал на Тухеля

Кимпембе заверил, что не поддерживает позицию своего родственника и с большим уважением относится к Тухелю и его помощникам. Наставник ПСЖ успокоил подопечного, посоветовав ему сосредоточиться не на конфликтах, а на улучшении результатов команды.

Напомним, 11 марта в родных стенах французский гранд имеет возможность нивелировать поражение от Боруссии Д и пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов.

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