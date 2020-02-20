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Кимпембе пришлось просить прощения у Тухеля из-за брутальных слов брата в адрес немца

14:15 38 Читати українською
Кимпембе пришлось просить прощения у Тухеля из-за брутальных слов брата в адрес немца
Тухель и Кимпембе / Getty Images

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил не портить отношений с главным тренером команды Томасом Тухелем.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

Чемпион мира извинился за своего брата Блако Китоко, который жестко оскорбил немецкого специалиста после поражения от Боруссии Д (1:2), сообщает RMC Sport.

"Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, сук*н сын", – брат Кимпембе жестко наехал на Тухеля

Кимпембе заверил, что не поддерживает позицию своего родственника и с большим уважением относится к Тухелю и его помощникам. Наставник ПСЖ успокоил подопечного, посоветовав ему сосредоточиться не на конфликтах, а на улучшении результатов команды.

Напомним, 11 марта в родных стенах французский гранд имеет возможность нивелировать поражение от Боруссии Д и пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Боруссия Дортмунд - ПСЖ Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе Лига чемпионов
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