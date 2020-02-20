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Кімпембе довелося просити вибачення у Тухеля через брутальні образи брата на адресу німця

14:15 228 Читать на русском
Кімпембе довелося просити вибачення у Тухеля через брутальні образи брата на адресу німця
Тухель і Кімпембе / Getty Images

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе вирішив не псувати стосунків з головним тренером команди Томасом Тухелем.

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

Чемпіон світу перепросив за свого брата Блако Кітоко, який жорстко образив німецького фахівця після поразки від Борусії Д (1:2), інформує RMC Sport.

"Сподіваюся, ти почуваєшся добре, суч*й сину", – брат Кімпембе жорстко наїхав на Тухеля

Кімпембе запевнив, що не підтримує позицію свого родича і з великою повагою ставиться до Тухеля та його помічників. Наставник ПСЖ заспокоїв підопічного, порадивши йому зосередитись не на конфліктах, а на покращенні результатів команди.

Нагадаємо, 11 березня у рідних стінах французький гранд матиме нагоду нівелювати поразку від Борусії Д і пробитись до наступної стадії Ліги чемпіонів.

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Теги
Томас Тухель Томас Тухель Борусія Дортмунд - ПСЖ Преснель Кімпембе Преснель Кімпембе ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів
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