Кімпембе довелося просити вибачення у Тухеля через брутальні образи брата на адресу німця

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе вирішив не псувати стосунків з головним тренером команди Томасом Тухелем.

Чемпіон світу перепросив за свого брата Блако Кітоко, який жорстко образив німецького фахівця після поразки від Борусії Д (1:2), інформує RMC Sport.

"Сподіваюся, ти почуваєшся добре, суч*й сину", – брат Кімпембе жорстко наїхав на Тухеля

Кімпембе запевнив, що не підтримує позицію свого родича і з великою повагою ставиться до Тухеля та його помічників. Наставник ПСЖ заспокоїв підопічного, порадивши йому зосередитись не на конфліктах, а на покращенні результатів команди.

Нагадаємо, 11 березня у рідних стінах французький гранд матиме нагоду нівелювати поразку від Борусії Д і пробитись до наступної стадії Ліги чемпіонів.

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