"На первых порах очень старался, много работал, слушал подсказки тренеров. Мне говорили, что я начну со временем играть. Так и произошло. Я дождался своего шанса и теперь играю в основе. Чувствую поддержку наставника. Стараюсь на полную выкладываться в каждом матче. И да, надеюсь, что когда-нибудь стану лидером Шахтера.

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Ничего не изменилось в подготовке к Реалу по сравнению с первым матчем. Мы прекрасно знаем, насколько сильна эта команда, но у нас также есть хорошие игроки, которые готовы побеждать. Завтра выйдем на поле и постараемся сделать все возможное для победы.

В Мадриде мы очень хорошо стартовали. Мистер показал стратегию, которая работала. Мы не закрывались, играли смело, контролировали мяч, не боялись соперника. А когда нужно было жертвовать собой – жертвовали, "пахали". Завтра будем играть с такой же самоотдачей.

Впереди очень важный матч. Каждый матч Лиги чемпионов – это как финал, но завтрашний – особенный. На кону выход в плей-офф. Мы будем играть только на победу. Постараемся доминировать, играть в свой футбол, с мячом. Если что-то не получается – всегда виноват тренер, но мы также должны чувствовать ответственность и работать на максимуме", – сказал Тете во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч 5-го тура Лиги чемпионов между донецким и мадридским клубами состоится уже завтра, 1 декабря, в Киеве. Начало встречи в 19:55. Первый поединок этих команд в столице Испании завершился победой подопечных Луиша Каштру 3:2.

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