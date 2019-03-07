Касильяс установил рекорд по победам в Лиге чемпионов – позади даже Роналду

Голкипер Порту Икер Касильяс вышел на первое место по количеству побед в Лиге чемпионов после матча с итальянской Ромой (3:1) в 1/8 финала турнира.

Испанский ветеран одержал 101 победу в ЛЧ, сообщает Opta Sports.

Порту – Рома – 3:1 – видео голов и обзор матча

Теперь у Касильяса больше всех побед в турнире. Вратарь обошел на одну победу форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Звездный португалец имеет в активе 100 побед, но может догнать экс-одноклубника уже на следующей неделе, когда "Старая синьора" примет Атлетико в матче 1/8 финала.

Отметим, что Икер Касильяс дебютировал в Лиге чемпионов еще в сезоне 1999/2000 в составе мадридского Реала. 37-летний кипер трижды побеждал в финалах ЛЧ.