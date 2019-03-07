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Касильяс установил рекорд по победам в Лиге чемпионов – позади даже Роналду

12:55 86 Читати українською
Касильяс установил рекорд по победам в Лиге чемпионов – позади даже Роналду
Икер Касильяс / AS

Голкипер Порту Икер Касильяс вышел на первое место по количеству побед в Лиге чемпионов после матча с итальянской Ромой (3:1) в 1/8 финала турнира.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тикинью Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даниэле Де Росси 37’

Испанский ветеран одержал 101 победу в ЛЧ, сообщает Opta Sports.

Порту – Рома – 3:1 – видео голов и обзор матча

Теперь у Касильяса больше всех побед в турнире. Вратарь обошел на одну победу форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Звездный португалец имеет в активе 100 побед, но может догнать экс-одноклубника уже на следующей неделе, когда "Старая синьора" примет Атлетико в матче 1/8 финала.

Отметим, что Икер Касильяс дебютировал в Лиге чемпионов еще в сезоне 1999/2000 в составе мадридского Реала. 37-летний кипер трижды побеждал в финалах ЛЧ.

Теги
Порту - Рома Порту Порту Лига чемпионов Рекорды Икер Касильяс Икер Касильяс Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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