Касільяс встановив рекорд за перемогами в Лізі чемпіонів – позаду навіть Роналду

Голкіпер Порту Ікер Касільяс вийшов на перше місце за кількістю перемог у Лізі чемпіонів після матчу з італійською Ромою (3:1) в 1/8 фіналу турніру.

Іспанський ветеран здобув 101 перемогу в ЛЧ, повідомляє Opta Sports.

Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Тепер у Касільяса найбільше перемог серед всіх учасників турніру. Воротар обійшов на одну перемогу форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Зірковий португалець має в активі 100 перемог, але може наздогнати екс-одноклубника вже наступного тижня, коли "Стара синьйора" прийме Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Відзначимо, що Ікер Касільяс дебютував у Лізі чемпіонів ще в сезоні 1999/2000 у складі мадридського Реала. 37-річний кіпер тричі перемагав у фіналах ЛЧ.