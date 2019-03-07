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Касільяс встановив рекорд за перемогами в Лізі чемпіонів – позаду навіть Роналду

12:55 597 Читать на русском
Касільяс встановив рекорд за перемогами в Лізі чемпіонів – позаду навіть Роналду
Ікер Касільяс / AS

Голкіпер Порту Ікер Касільяс вийшов на перше місце за кількістю перемог у Лізі чемпіонів після матчу з італійською Ромою (3:1) в 1/8 фіналу турніру.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тікінью Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даніеле Де Россі 37’

Іспанський ветеран здобув 101 перемогу в ЛЧ, повідомляє Opta Sports.

Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Тепер у Касільяса найбільше перемог серед всіх учасників турніру. Воротар обійшов на одну перемогу форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Зірковий португалець має в активі 100 перемог, але може наздогнати екс-одноклубника вже наступного тижня, коли "Стара синьйора" прийме Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Відзначимо, що Ікер Касільяс дебютував у Лізі чемпіонів ще в сезоні 1999/2000 у складі мадридського Реала. 37-річний кіпер тричі перемагав у фіналах ЛЧ.

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Порту - Рома Порту Порту Ліга чемпіонів Рекорди Ікер Касільяс Ікер Касільяс Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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