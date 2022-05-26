Защитник Реала Даниэль Карвахаль высказался по поводу слов Мохамеда Салаха о стремлении обыграть мадридцев в финале ЛЧ и заодно отомстить за проигранный матч в 2018 году.

Египтянин не раз заявлял , что имеет личные счёты с мадридцами. В киевском финале ЛЧ 2018 года Ливерпуль уступил испанцам (3:1), а Салах травмировался еще в первом тайме.

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Дани Карвахаль не слишком обращает внимание на угрозы звезды мерсисайдцев. "Я не знаю, стремится ли Салах к мести. Разумеется, когда проиграешь в финале Лиги чемпионов, всегда хочется получить второй шанс и обыграть этого соперника. Надеюсь, для Салаха не станет тяжелым ударом второе поражение", – цитирует защитника Реала ABC .

Напомним, решающее противостояние сезона 2021/22 между испанским и английским грандами состоится 28 мая. Стартовый свисток на парижском Стад де Франс раздастся в 22:00.

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