Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с обоймой футболистов на решающий матч сезона 2021/22.

На финал Лиги чемпионов тренерский штаб итальянца взял 28 игроков, сообщает пресс- служба клуба. Самолет с ними отправился в Париж.

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На поединок против Ливерпуля Мадрид едет без потерь – основная 11-ка в обойме. Андрей Лунин тоже получил стабильное место в списке с ролью резервиста Тибо Куртуа.