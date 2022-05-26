Ливерпуль – Реал: Лунин и Ко в полной боевой готовности отправились на финал Лиги чемпионов
17:45 - Читати українською
Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с обоймой футболистов на решающий матч сезона 2021/22.
На финал Лиги чемпионов тренерский штаб итальянца взял 28 игроков, сообщает пресс-служба клуба. Самолет с ними отправился в Париж.
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На поединок против Ливерпуля Мадрид едет без потерь – основная 11-ка в обойме. Андрей Лунин тоже получил стабильное место в списке с ролью резервиста Тибо Куртуа.
Напомним, противостояние испанского и английского грандов состоится 28 мая. Стартовый свисток на Стад де Франс раздастся в 22:00.
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