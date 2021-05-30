"Челси многим обязан Томасу Тухелю, потому что он смог выжать максимум из игроков, на которых клуб потратил много денег.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

На мой взгляд, Гвардиола ошибся со стартовым составом. Гюндоган, играя перед защитой, не мог действовать как фильтр полузащиты. А Стоунз – игрок, который не может защищаться.

Команда выглядела гораздо более сбалансированной во втором тайме, но Манчестер Сити отдал первые 45 минут. Они могли и проигрывать 0:2 до того момента, как Гвардиола внес изменения", – цитирует Капелло Football Italia.

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