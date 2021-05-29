Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси, стартовал 29 мая в 22:00 по Киеву. Решающая дуэль ЛЧ проходит на стадионе Драгау в Порту. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА решил перенести игру в Португалию. В стартовом составе Ман Сити вышел украинец Александр Зинченко.

Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом

В конце первого тайма Челси повел. На 42-й минуте Маунт роскошной передачей вывел Хаверца на свидание с кипером. Немец обыграл Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

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Манчестер Сити – Челси: видео гола Хаверца:

Этот гол немецкого полузащитника стал единственным в первом тайме. Челси имел больше моментов, но свой шанс реализовал только Кай Хаверц.

Видеообзор первого тайма:

Этот гол оказался единственным в поединке. Челси – победитель ЛЧ 2020/21!