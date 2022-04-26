Бенфика сокрушила Зальцбург (6:0) в матче за главный юношеский трофей Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бенфика сломала проклятие Белы Гуттмана, который в 1962-м после увольнения сказал, что клуб 100 лет не выиграет евротрофей. Взрослая команда Бенфики проиграла 5 финалов ЛЧ и 3 финала ЛЕ, а молодежь до сих пор – 3 финала Юношеской лиги УЕФА.

И наконец Бенфика U-19 выиграла Юношескую лигу УЕФА, разбив в финале Зальцбург. Португальцы взяли реванш у Ред Булла за проигранный финал 2017-го.

В ворота австрийцев влетело 6 голов, хет-трик оформил Энрике Араужу. Бенфика забила два быстрых мяча, а во втором тайме добила соперника на контратаках.