Бенфіка розтрощила Зальцбург (6:0) у матчі за головний юнацький трофей Європи. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Бенфіка зламала прокляття Бели Гуттмана, який у 1962-му після звільнення сказав, що клуб 100 років не виграє євротрофей. Доросла команда Бенфіки програла 5 фіналів ЛЧ та 3 фінали ЛЄ, а молодь дотепер – 3 фінали Юнацької ліги УЄФА.

І нарешті Бенфіка U-19 виграла Юнацьку лігу УЄФА, розбивши у фіналі Зальцбург. Португальці взяли реванш у Ред Булла за програний фінал 2017-го.

У ворота австрійців влетіло 6 голів, хет-трик оформив Енріке Араужу. Бенфіка забила два швидкі м'ячі, а в другому таймі добила суперника на контратаках.