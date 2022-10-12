Как Мбаппе становился лучшим бомбардиром в истории клуба в ЛЧ в видеообзоре матча ПСЖ – Бенфика 1:1
ПСЖ не смог обыграть дома Бенфику (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Вторник стал днём Килиана Мбаппе, если судить по количеству упоминаний имени нападающего ПСЖ в средствах массовой информации. Медиа писали о желании Мбаппе покинуть парижскую команду, и, похоже, это повлияло на настрой самого Килиана в матче с Бенфикой. В этой встрече он смог отличиться только с пенальти.
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Впрочем, это не помешало Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ в рамках Лиги чемпионов. Гол в ворота Бенфики стал для Килиана 31-м в футболке парижской команды, и он обогнал предыдущего рекордсмена Эдинсона Кавани.
К слову, Бенфика сравняла счёт тоже благодаря 11-метровому.