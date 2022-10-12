Вівторок став днем ​​Кіліана Мбаппе, якщо судити за кількістю згадок імені нападаючого ПСЖ у засобах масової інформації. Медіа писали про бажання Мбаппе залишити паризьку команду, і, схоже, це вплинуло на настрій Кіліана в матчі з Бенфікою. У цій зустрічі він зміг відзначитися лише з пенальті.

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Втім, це не завадило Мбаппе стати найкращим бомбардиром в історії ПСЖ у рамках Ліги чемпіонів. Гол у ворота Бенфіки став для Кіліана 31-м у футболці паризької команди, і він обігнав попереднього рекордсмена Едінсона Кавані.

До речі, Бенфіка зрівняла рахунок також завдяки 11-метровому.