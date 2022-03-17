Ювентус – Вільяреал – 0:3 – відео голів та огляд матчу
17 березня 00:45 - Читать на русском
Ювентус програв Вільяреалу в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".
завершено
Жерар Морено 77’
Пау Торрес 85’
Арно Данджума Груневелд 90+2’
77’ Жерар Морено
85’ Пау Торрес
90+2’ Арно Данджума Груневелд
Нічия в першому матчу означала, що про ту зустріч можна просто забути. Все мало вирішитися в Турині, і господарі поля справді були активнішими у першому таймі. На щастя, для Вільяреала, кураж упіймав Херонімо Рульї.
Вільяреал сенсаційно принизив Ювентус і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Другий тайм ризикував стати відверто нудним, але перший же забитий м'яч призвів іще до двох. Усі пропустив Войцех Щенсни, хоча його провина в цьому мінімальна. Вільяреал несподівано розгромив Ювентус на очах туринської публіки і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
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