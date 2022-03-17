Ювентус програв Вільяреалу в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Нічия в першому матчу означала, що про ту зустріч можна просто забути. Все мало вирішитися в Турині, і господарі поля справді були активнішими у першому таймі. На щастя, для Вільяреала, кураж упіймав Херонімо Рульї.

Вільяреал сенсаційно принизив Ювентус і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Другий тайм ризикував стати відверто нудним, але перший же забитий м'яч призвів іще до двох. Усі пропустив Войцех Щенсни, хоча його провина в цьому мінімальна. Вільяреал несподівано розгромив Ювентус на очах туринської публіки і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.