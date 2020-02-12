Йовічевіч: Проти Динамо U-19 було важче грати, ніж проти Шахтаря U-19

Наставник загребського Динамо U-19 Ігор Йовічевіч ексклюзивно для "Футбол 24" прокоментував успіх своєї команди проти київського Динамо в матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

"Сьогодні була тактична гра. Вважаю, що загребське Динамо перемогло заслужено. Відколи ми почали розігрувати м'яч в першій стадії трьома гравцями, Динамо не могло знайти баланс, їм бракувало одного футболіста в центрі поля.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

До того моменту ми мали труднощі в розвитку атаки. Коли підходили до чужого штрафного майданчика, бракувало креативу. У другому таймі вже повністю контролювали гру і справедливо тріумфували. Хоча пенальті – це лотерея. Все могло схилитися на користь киян.

Проти Динамо U-19 нам було дуже важко в тактичному плані. Навіть трохи важче, ніж проти Шахтаря U-19.

Шахтар U-19 більше робить ставку на гру в пас, адже в них гравці краще працюють з м'ячем. А в Динамо U-19 футболісти краще використовують простір. Тому проти киян найнебезпечнішими були перехідні стадії – коли ми в позиційній атаці втрачали м'яч, а вони швидко виходили через Цітаішвілі, через Шулянського, через Ісаєнка.

Динамо – дуже хороша команда. Помітний малюнок гри, Костюк проводить дуже гарну роботу. Перед матчем особливу увагу звертали на Цітаішвілі. Він вже має репутацію сильного дриблера, майстра гри один в один. Боялися його контратак.

В нас була установка грати другим номером, віддати м'яч Динамо Київ.

Тренер повинен оцінювати свої ресурси. У мене не було двох провідних гравців, інші 4 не тренувалися з командою. Якби я перейшов на високий пресинг, який люблю, це було б самогубство. Забери в Динамо Цітаішвілі чи Надольського – це також буде інша команда.

Плюс прилетіли ми тільки вчора ввечері, аеропорти в Німеччини були зачинені. Та і я був у лікарні 4 дні через запалення товстої кишки. Лікарі забороняли летіти з командою, я на свій ризик сів у літак", – сказав після матчу Ігор Йовічевіч.

Нагадаємо, що київське Динамо програло по пенальті загребському та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА.

Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на Цітаішвілі