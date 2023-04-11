Защитник Реала Дэвид Алаба поделился ожиданиями от предстоящего матча с Челси в Лиге чемпионов, а также еще раз объяснился по поводу своего голосования в премии The Best.

Алаба подчеркнул, что в голосовании принял участие не только он, а вся сборная Австрии.

Звезда Реала проголосовал за Месси в премии The Best – фанаты требуют голову "предателя"

"Голосование The Best? Я уверен, вы знаете, почему я это сделал, но мне не трудно объяснить еще раз. Это не я выбрал Лео Месси, а не Карима. Мы – команда, поэтому проголосовал каждый. Это был результат общего голосования.

Ман Сити – Бавария? Я буду болеть за Баварию, потому что я провел несколько очень важных лет в этом клубе. Что касается нашего непосредственного соперника – Челси – я должен сказать, что у него по-прежнему отличный состав. Главное для нас – верить в себя и быть уверенными в себе. Нам следует быть собранными с первых минут встречи.

Реал – почти всегда является фаворитом, нужно постараться реализовать свой статус", – цитирует Marca Алабу.

Матч Реал – Челси состоится в среду, 12 апреля.