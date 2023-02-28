Награда ФИФА The Best по итогам 2022 года досталась Лионелю Месси, который опередил двух французов – своего одноклубника Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

Месси обошел Мбаппе на 8 баллов – ФИФА обнародовала результаты голосования The Best-2022

ФИФА на своем официальном сайте обнародовала результаты голосования. Оказалось, что капитан сборной Австрии Дэвид Алаба первое место отдал принципиальному сопернику Реала – Лионелю Месси. На вторую позицию защитник "сливочных" поставил своего одноклубника Карима Бензема, а третью позицию отдал Килиану Мбаппе.

Алаба стал единственным представителем Реала, который считает Месси лучшим игроком года (хорват Лука Модрич поставил на первое место Бензема). Такая "измена" возмутила фанатов Реала, которые уже призывали клуб избавиться от трехкратного победителя Лиги чемпионов. Получил "на орехи" и сам Алаба – в соцсетях уже запустили хештег AlabaOut, а самому футболисту присылают оскорбительные комментарии.

Австриец объяснил, что в опросе участвовала вся национальная команда, а не только он. "Сборная Австрии голосовала за эту награду как команда, а не только я. Каждый из команды имел право голосовать. Все знают, и особенно Карим, насколько я восхищаюсь им и его игрой. Я уже несколько раз говорил, что для меня он лучший форвард в мире. В этом нет сомнений", – написал австриец в Instagram, однако это не спасло его от сокрушительной критики.

Напомним, Дэвид Алаба перебрался в Реал летом 2021 года на правах свободного агента из Баварии. В Мадриде 30-летний австриец уже выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Клубный ЧМ.

К слову, в первом матче 1/8 финала ЛЧ против Ливерпуля австрийский защитник получил травму и покинул поле еще в первом тайме. Реал обыграл команду Юргена Клоппа 5:2 и близок к выходу в четвертьфинал турнира, продолжая защиту титула. Именно команда Карло Анчелотти является действующим победителем ЛЧ.

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