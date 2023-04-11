Захисник Реала Девід Алаба поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Челсі в Лізі чемпіонів, а також ще раз виправдався стосовно свого голосування в премії The Best.

Алаба підкреслив, що в голосуванні взяв участь не лише він, а вся збірна Австрії.

Зірка Реала проголосував за Мессі у премії The Best – фанати вимагають голову "зрадника"

"Голосування The Best? Я впевнений, ви знаєте, чому я це зробив, але мені не важко пояснити це ще раз. Це не я вибрав Лео Мессі, а не Каріма. Ми – команда, тож проголосував кожен. Це був результат загального голосування.

Ман Сіті – Баварія? Я вболіватиму за Баварію, тому що я провів кілька дуже важливих років у цьому клубі. Що стосується нашого безпосереднього суперника – Челсі – я маю сказати, що у нього, як і раніше, чудовий склад. Головне для нас – вірити в себе і бути впевненими в собі. Нам слід бути зібраними з перших хвилин зустрічі.

Реал – майже завжди є фаворитом, потрібно постаратися реалізувати свій статус", – цитує Marca Алабу.

Матч Реал – Челсі відбудеться в середу, 12 квітня.