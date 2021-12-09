Яремчук: Поважаю Динамо, але Бенфіці були потрібні три очки
Український легіонер "орлів" Роман Яремчук прокоментував перемогу над киянами у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:0).
"Завжди приємно забивати, особливо в Лізі чемпіонів. Для нас був важливий результат і вихід у наступний раунд турніру.
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Я дуже поважаю Динамо і бажаю їм удачі, але для нас було головним взяти три очки. Подивимося, з ким будемо грати в плей-офф. Бенфіка завжди думає про перемогу", – цитує Яремчука офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, українець допоміг португальцям пробитися у плей-офф турніру, ставши одним з творців перемоги у вирішальному матчі групи Е з Динамо.
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