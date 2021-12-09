"Завжди приємно забивати, особливо в Лізі чемпіонів. Для нас був важливий результат і вихід у наступний раунд турніру.

"Яремчук не має великого впливу на гру Бенфіки": Жезуш – про перемогу над Динамо і вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Я дуже поважаю Динамо і бажаю їм удачі, але для нас було головним взяти три очки. Подивимося, з ким будемо грати в плей-офф. Бенфіка завжди думає про перемогу", – цитує Яремчука офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, українець допоміг португальцям пробитися у плей-офф турніру, ставши одним з творців перемоги у вирішальному матчі групи Е з Динамо.

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