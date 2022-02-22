"Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них есть замечательные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем это было против Баварии или Барселоны. Думаю, нас ждут два очень тяжелых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.

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Аякс дважды победил Спортинг в группе, а по своему опыту я уже знаю, что Спортинг является очень сильной командой. Теперь у нас будет больше возможностей для более детального анализа игрового стиля Аякса. Его победы над Спортингом дают нам больше информации и лишь подтверждают, что я уже сказал: у Аякса очень большой атакующий потенциал.

Шансы? Думаю, 50 на 50. Я не могу сказать, что Аякс гораздо сильнее Бенфики. Считаю, что сейчас наши шансы равны. На таком этапе Лиги чемпионов очень важно, чтобы команда была сплочена и тогда результат обязательно будет. Я уверен, что у нашей команды есть все качества, чтобы выйти в следующий этап", – цитирует Яремчука сайт УЕФА .

К слову, первая дуэль португальцев и нидерландцев состоится уже завтра, 22 февраля. Ответный матч запланирован на 15 марта.

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