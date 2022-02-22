"Я вважаю, що це дуже сильна команда з великим атакувальним потенціалом. Вони мають чудових футболістів у лінії атаки, і нам буде не менш складно, ніж це було проти Баварії або Барселони. Думаю, на нас чекають два дуже важкі матчі, до яких потрібно ретельно підготуватися.

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Аякс двічі переміг Спортінг у групі, а за своїм досвідом я вже знаю, що Спортінг є дуже сильною командою. Отже, тепер у нас буде більше можливостей для більш детального аналізу ігрового стилю Аякса. Його перемоги над Спортінгом дають нам більше інформації й лише підтверджують те, що я вже сказав: в Аякса дуже великий атакувальний потенціал.

Шанси? Думаю, 50 на 50. Я не можу сказати, що Аякс набагато сильніший за Бенфіку. Вважаю, що зараз наші шанси рівні. На такому етапі Ліги чемпіонів дуже важливо, щоб команда була згуртована, і тоді результат обов'язково буде. Я впевнений, що наша команда має всі якості, щоб вийти в наступний етап", – цитує Яремчука сайт УЄФА.

Нагадаємо, перша дуель португальців та нідерландців відбудеться вже завтра, 22 лютого. Матч-відповідь запланований на 15 березня.

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