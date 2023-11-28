Полузащитник Шахтера Александр Зубков признан лучшим игроком матча против Антверпена. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Шахтер – Антверпен – видео гола

"Он создавал угрозу в течение всего матча, сыграл отлично в техническом плане, хорошо контролировал ситуацию на поле. Помогал защитникам, был креативным, занимал хорошие позиции между линиями. Он упорно работал, когда был без мяча, дисциплинированно действовал в формации команды. Всегда создавал опасность при стандартах", – пишет УЕФА.

Напомним, именно с передачи Александра Зубкова единственный гол в матче забил Николай Матвиенко, что и подарило подопечным Марино Пушича минимальную победу над Антверпеном в мате 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0)

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-потрошитель.